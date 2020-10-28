للبيع ارض لقطه بالسياحيه الشماليه التالته ارض بالسياحيه الشماليه التالته قريبه من نادي الصيد ومول العرب وبالقرب من الشيخ زايد بارقي مناطق اكتوبر بجوار بورتو اكتوبر ومانتن فيو مساحه 648 للاتصال 01125147777 مطلوب 4150 للمتر