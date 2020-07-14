للبيع ارض فى رأس الخور الصناعية2- على الطريق مكونة من 2 قطعة 5765 متر مربع

(للبيع)
|اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع ارض فى رأس الخور الصناعية 2 مكونة من قطعتين القطعة الاولى بمساحة 31547.62 قدم مربع القطعة الثانية بمساحة 26109.80 قدم مربع السعر المطلوب فى القطعتين 25 مليون قابل للتفاوض PERMIT 1290329161 Contact Abu Moaz 0524297621 For sale land in Ras Al-Khor Industrial 2 consisting of two pieces - The first piece is 31,547.62 square feet 2nd piece 26,109.80 square feet - The asking price in both pieces is 25 million negotiable ALJADWL REAL ESTATE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|رأس الخور الصناعية 2- Dubai
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062981
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