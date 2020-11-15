(للبيع)
|للبيع ارض علي رئيسي الفيوم بالتكميلي 2 ارض بالتكميلي 2 علي رئيسي الفيوم قريبه من كمبوند صان كابيتال وبالقرب من حي الاشجار ونادي الزمالك وميدان الررمايه 450م مطلوب 1500000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 2- التكميلي 2
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072532
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