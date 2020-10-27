(للبيع)
|للبيع ارض علي رئيسي الفيوم بالتكميلي 2 بجوار صان كابيتال ومدينه النور وبالقرب من نادي الزمالك وجامعه زويل مساحه 450م مطلوب 1.450.000 مدفوع قسطين غير الاوفر المطلوب في حدود 625000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 2- التكميلي 2
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070515
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