للبيع ارض علي رئيسي الفيوم بالتكميلي 2 بجوار صان كابيتال ومدينه النور وبالقرب من نادي الزمالك وجامعه زويل مساحه 450م مطلوب 1.450.000 مدفوع قسطين غير الاوفر المطلوب في حدود 625000 للاتصال 01125147777