(للبيع)
|للبيع ارض علي الرئيسي بالتكميلي 3 ارض علي رئيسي سوميد بالتكميلي 3 قريبه جدا من صان كابيتال دقائق من ميدان الرمايه وبالقرب من نادي الزمالك وجامعه زويل مطلوب 16750000 للاتصال 01125147777 مساحه 450
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 3- التكميلي 3
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,675,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073625
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