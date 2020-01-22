(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض صناعية منطقة المصفح دخل ممتاز مساحة الارض( 100×100 قدم ) الارض مبناية محلات ومكاتب ومخازن دخلها السنوي لايقل عن( 430.000 درهم ) السعر( 4.000.000 درهم للتواصل:- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- مصفح
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050047
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