السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض صناعية منطقة الفاية على الشارع العام اربع اراضي مساحة الارض ( 550×820 قدم ) اربع اراضي بجنب بعض على الشارع العام الارض ممسوحة ومعدله مطلوب للتنازل ( 1.100.000 درهم ) للتواصل بوحمدان( 0557511102 )