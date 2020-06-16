للبيع ارض صناعية منطقة الفاية على الشارع العام اربع اراضي

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض صناعية منطقة الفاية على الشارع العام اربع اراضي مساحة الارض ( 550×820 قدم ) اربع اراضي بجنب بعض على الشارع العام الارض ممسوحة ومعدله مطلوب للتنازل ( 1.100.000 درهم ) للتواصل بوحمدان( 0557511102 )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مصفح
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2020
رقم الإعلان: 2060883
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