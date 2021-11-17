للبيع ارض صناعية في خورفكان علي الشارع العام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع أرض صناعية خور فكان بمنطقة الحري الصناعية الجديدة علي الشارع العام شارع 50 مساحة 750 متر مربع موقع جدا مميز تصلح لكافة الأنشطة الصناعية منطقة ذات خدمات وتمديدات بنية تحتية بسعر مغري للتفاصيل يرجى الاتصال / 0528477781 For sale Industrial land in the new Industrial Area of AlHari on the main street, 50, an area of 750 SQM, a very special location Suitable for all Industrial activities, an attractive price For details, please
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسن
التليفون: 0528477781 - 0505677118

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العنوان: خورفكان- خورفكان
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 درهم
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111806
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