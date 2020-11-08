(للبيع)
|للبيع ارض صناعية عليها مبني قائم موقع مميز مساحة الارض (100*100 قدم ) المبني يتكون من شبرتين الدخل ( 180.000درهم ) السعر ( 2.500.000درهم ) للتواصل بوحمدان ( 0557511102 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- مصفح
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072088
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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