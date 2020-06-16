للبيع ارض صناعية عليها مبني قائم موقع مميز

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض صناعية عليها مبني قائم موقع مميز المبني يتكون من محل واحد واسع ومكاتب ومستودعات كلهم موثقين كل محل بعدادة نظامي الدخل ( 380.000 درهم ) السعر ( 3.700.0000 درهم ) للتواصل بوحمدان ( 0557511102 )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مصفح
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060947
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