(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض صناعية عليها مبني قائم موقع مميز المبني يتكون من محل واحد واسع ومكاتب ومستودعات كلهم موثقين كل محل بعدادة نظامي الدخل ( 380.000 درهم ) السعر ( 3.700.0000 درهم ) للتواصل بوحمدان ( 0557511102 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- مصفح
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060947
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