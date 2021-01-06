للبيع ارض صناعية شارع عام موقع مميز مساحة الارض (165*165 قدم ) المبني يتكو

(للبيع)
|للبيع ارض صناعية شارع عام موقع مميز مساحة الارض (165*165 قدم ) المبني يتكون من مكاتب ومستودعات وغرف دخلها الحالي (400.000 درهم ) السعر ( 5.500.000درهم ) للتواصل بوحمدان ( 0557511102 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078933
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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