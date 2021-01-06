للبيع ارض صناعية شارع عام موقع مميز مساحة الارض (165*165 قدم ) المبني يتكو

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تفاصيل الإعلان
للبيع ارض صناعية شارع عام موقع مميز مساحة الارض (165*165 قدم ) المبني يتكون من مكاتب ومستودعات وغرف دخلها الحالي (400.000 درهم ) السعر ( 5.500.000درهم ) للتواصل بوحمدان ( 0557511102 )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078933
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