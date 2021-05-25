للبيع ارض سكنيه في مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنيه في مدينة محمد بن زايد مساحة الارض ( 150×150 قدم ) السعر النهائي ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094941
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة الشوامخ قريبة من الخدمات - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة الشوامخ قريبة من الخدمات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة الشوامخ قريبة من الخ.
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع كود رقم : LP 97989.
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي - ميزان - 3 طوابق .
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي - ميزان - 3 طوابق .
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية مصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية مصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية لها تصريح 3 فلل تجارية مساحة الأرض : 5,658 قدم مر.
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية مصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية مصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية لها تصريح 3 فلل تجارية مساحة الأرض : 5,658 قدم مر.
القسم: 

اتصل

25/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رق.
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | واحة الزاوية أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رق.
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشوامخ أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشوامخ أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشوامخ أبوظبي أرض سكنية ممبزة مساحة الأرض : 12,004 قدم مربع كود رقم : LP 979233 .
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشوامخ أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشوامخ أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشوامخ أبوظبي أرض سكنية ممبزة مساحة الأرض : 12,004 قدم مربع كود رقم : LP 979233 .
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض.
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض.
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية ممزة مساحة الأرض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 9792.
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية ممزة مساحة الأرض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 9792.
القسم: 

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين مساحة الأرض : 8,988 قدم مربع كود رقم : LP967245 لمزيد من الم.
القسم: 

اتصل

24/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager