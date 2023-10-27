(For Sale)
|للبيع| ارض سكنية | موقع مميز| 100 × 200 قدم مربع في خليفة أ * ارض سكنية في موقع مميز * مساحة الارض: 20,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي LP982224 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|خليفة أ
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- خليفة أ
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|26/10/2023
|Ad Number:
|2247402
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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