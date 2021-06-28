للبيع.ارض سكنية | موقع مميز جدا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين مساحة الارض : 53,590 قدم مربع كود رقم : LP 965634 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733