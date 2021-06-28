(للبيع)
|للبيع.ارض سكنية | موقع مميز جدا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين مساحة الارض : 53,590 قدم مربع كود رقم : LP 965634 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098251
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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