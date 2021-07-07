للبيع.ارض سكنية | موقع متمير | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض: 27,750 قدم مربع كود رقم : LP 978721 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية :026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004،