للبيع ارض سكنية منطقة مدينة زايد ( حي العاصمة سابقا )

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة مدينة زايد زاوية وشارعين مساحة الارض ( 100×170 قدم ) الاحواض الاولى السعر ( 2.800.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين بالمعقول للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078373
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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