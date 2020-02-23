للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد مسورة حوض مميز

(للبيع)
|للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد مسورة مساحة الارض ( 120×120 قدم ) الارض عليها سور حوض ( 25 ) السعر ( 3.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053855
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