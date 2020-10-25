(للبيع)
|للبيع ارض سكنية منطقة محمد بن زايد مساحة الارض ( 120*100 قدم ) الاحواض السعر (2.700.000درهم ) للتواصل بوحمدان :-0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070407
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل