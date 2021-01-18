للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط قريبة من الخدمات مساحة الارض ( 200×200 قدم ) ا

(للبيع)
|للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط قريبة من الخدمات مساحة الارض ( 200×200 قدم ) الاحوض الاولى السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080455
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