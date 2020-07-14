(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز مقابل مسجد مساحة الارض ( 100×200 قدم ) الاحواض الاخيرة السعر ( 3.600.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062921
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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