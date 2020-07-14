للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز مقابل مسجد

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز مقابل مسجد مساحة الارض ( 100×200 قدم ) الاحواض الاخيرة السعر ( 3.600.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - خليفه 1
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062921
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8/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | أرض سكنية على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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8/7/2020
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