(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز الاحواض الاخيرة خلف مبنى الاتحاد مساحة الارض ( 11203 قدم ) السعر :- ( 2.150.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056095
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