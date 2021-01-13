(للبيع)
|للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع قريب من الخدمات مساحة الارض( 100×100 قدم ) حوض (42 se ) السعر ( 3.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079863
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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