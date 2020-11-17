للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز مساحة الارض(120*100 قدم ) السع

(للبيع)
|للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز مساحة الارض(120*100 قدم ) السعر النهائي( 2.000.000درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072846
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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