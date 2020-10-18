للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز سعرمغري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز مساحة الارض(11300 قدم ) السعر النهائي( 1.850.000درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071145
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