للبيع ارض سكنية منطقة المرور ( الزعفرانه )

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تفاصيل الإعلان
للبيع ارض سكنية منطقة المرور ( الزعفرانه ) مساحة الارض ( 55× 50 قدم ) الارض موقعها يميزها خلف المحلات التجارية وقريبة من المسجد السعر ( 1.900.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - المرور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073826
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