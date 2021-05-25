(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة الشوامخ قريبة من الخدمات مساحتها ( 120×100قدم ) السعر( 2.700.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094947
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