للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع مساحة الارض ( 150×150 قدم ) جاهز للبناء حوض مميز السعر( 3.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/5/2020
رقم الإعلان: 2060013
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