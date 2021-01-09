(للبيع)
|للبيع ارض سكنية منطقة الرحبه موقع مميز مساحة الارض( 12000 قدم ) موقع الارض مميز شارعين السعر ( 2.350.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الرحبه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079179
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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