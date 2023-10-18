للبيع ارض سكنية منطقة الرحبه موقع مميز قريب على الخدمات

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للبيع ارض سكنية منطقة الرحبه موقع مميز قريب على الخدمات مساحة الأرض( 140 × 100 قدم ) السعر (2.450.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
Contact The Advertiser:
Contact Name: وول ستريت
Telephone: 0557511102

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Location: - الرحبه
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246532
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