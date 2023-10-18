(For Sale)
|للبيع ارض سكنية منطقة الرحبه موقع مميز قريب على الخدمات مساحة الأرض( 140 × 100 قدم ) السعر (2.450.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|وول ستريت
|Telephone:
|0557511102
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|Location:
|- الرحبه
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246532
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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