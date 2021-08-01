للبيع.ارض سكنية | مع تصريح بناء فيلا | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية تصريح بناء لفيلا مكونة من : باسمينت - الطابق الأرضي - الطابق الاول - رووف مساحة الأرض: 6,114 قدم مربع مساحة البناء : 4,281 قدم مربع كود رقم : LP 978728 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733