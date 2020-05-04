للبيع ارض سكنية مساحه كبيره خليفة أ موقع قريب من الخدمات

(للبيع)
|للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع قريب من الخدمات مساحة الارض ( 200 × 100قدم ) السعر :- ( 3.200.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058867
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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