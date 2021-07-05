للبيع .ارض سكنية | مساحة 5,589 قدم مربع | الريمان الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .ارض سكنية | مساحة 5,589 قدم مربع | الريمان الشامخة أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض : 5,489.64 قدم مربع كود رقم : LP 980445 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098889
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