(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية مدينة محمد بن زايد موقع قريب من الخدمات مساحة الارض (185*80 قدم ) السعر (2.550.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047781
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