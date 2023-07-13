(For Rent)
|للبيع ارض سكنية مدينة محمد بن زايد قريبة من الخدمات مساحة الارض (150*185) قدم السعر (4.500.000) درهم للتواصل بوحمدان 0557511102
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|وول ستريت
|Telephone:
|0557511102
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|Location:
|- محمد بن زايد
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|26/7/2023
|Ad Number:
|2239592
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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1,000 Dirham
1,000 Dirham
1,000 Dirham
1,000 Dirham