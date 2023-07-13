للبيع ارض سكنية مدينة محمد بن زايد قريبة من الخدمات

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للبيع ارض سكنية مدينة محمد بن زايد قريبة من الخدمات مساحة الارض (150*185) قدم السعر (4.500.000) درهم للتواصل بوحمدان 0557511102
Contact The Advertiser:
Contact Name: وول ستريت
Telephone: 0557511102

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Location: - محمد بن زايد
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 26/7/2023
Ad Number: 2239592
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