للبيع.ارض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الأرض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979232 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية