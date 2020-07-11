(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة خليفة أ موقع قريب من الخدمات مساحة الارض( 100×100 قدم ) حوض (45 se ) السعر ( 2.200.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062707
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