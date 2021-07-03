للبيع.ارض سكنية | الشوامخ أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.ارض سكنية | الشوامخ أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الأرض : 12,004 قدم مربع كود رقم : LP 979233 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098688
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