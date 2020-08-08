للبيع ارض سكنى وتجارى G+4 على شارع رئيسى موقع مميز تصلح لمشروع تجارى تلال

(للبيع)
|للبيع ارض سكنى وتجارى G+4 تلال الشارقة على شارع رئيسى موقع مميز تصلح لمشروع تجارى 1750000 درهم المساحة :- 5381.9 قدم مربع = 500 متر مربع من المالك مباشرة AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale residential and commercial land G+4 a main street unique location suitable for a commercial area :- 5382 sq.ft = 500 sq.m PRICE 1750000 AED DIRECT FROM CLIENT AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|تلال- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,750,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064437
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