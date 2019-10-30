للبيع ارض زراعية زاوية وشارعين قريبة من الشارع العام منطقة بني ياس ( النهض

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض زراعية زاوية وشارعين قريبة من الشارع العام منطقة بني ياس ( النهضة ) مساحة الارض الزراعية ( 500×600 قدم ) يوجد بها نخل لايقل عن 400 نخلة ومزروعه بالكامل وفيها سكن عمال واستراحة صغيرة قريبة من البيوت والخدمات السعر( 3.700.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - بني ياس
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047766
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للبيع.مزرعة بها 500 نخلة في منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي

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للبيع.مزرعة بها 500 نخلة في منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي هذه المزرعة تحتوي على : 500 نخلة خلا.

اتصل

30/10/2019
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للبيع.مزرعة بمساحة كبيرة في منطقة ليوا المنطقة الغربية أبوظبي

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17/10/2019
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