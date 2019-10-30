للبيع ارض زراعية زاوية وشارعين قريبة من الشارع العام منطقة بني ياس ( النهض

(للبيع)
|للبيع ارض زراعية زاوية وشارعين قريبة من الشارع العام منطقة بني ياس ( النهضة ) مساحة الارض الزراعية ( 500×600 قدم ) يوجد بها نخل لايقل عن 400 نخلة ومزروعه بالكامل وفيها سكن عمال واستراحة صغيرة قريبة من البيوت والخدمات السعر( 3.700.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- بني ياس
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047766
اتصل
اتصل