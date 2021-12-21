للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي ارض تجارية تصريح بناء بناية ارتفاع البناية : 30 متر مساحة الارض : 19,132.24 قدم مربع مساحة الأرض : 43,637.25 قدم مربع كود رقم : LP 981093 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116151
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20/12/2021
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20/12/2021
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للبيع.أرض تجارية | مصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميزعليها تصريح بناء برج البناء للاستخدام.
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20/12/2021
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20/12/2021
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صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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19/12/2021
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