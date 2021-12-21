للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي ارض تجارية تصريح بناء بناية ارتفاع البناية : 30 متر مساحة الارض : 19,132.24 قدم مربع مساحة الأرض : 43,637.25 قدم مربع كود رقم : LP 981093 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733