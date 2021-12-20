(للبيع)
|للبيع.ارض تجارية | تصريح بناء بناية تجارية | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 39,032 قدم مربع مساحة البناء : 116,068 قدم مربع يوجد تصريح لبناء بناية ارتفاع المبنى كحد اقصى : 30 متر كود رقم : LP 980195 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115945
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