للبيع ارض تجارية بالذيد

(For Sale)
|للبيع ارض تجارية بالشارقة بالزيد مساحة 4789 قدم المكان الوحيد المصرح ارضي + 4 بقرب محطة الكهرباء ومسجد الشهيد والمركز الصحي كل الخدمات متوفرة مطلوب 470 الف درهم قابل للتفاوض بالمعقول للتواصل 00971562135283
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ياسمين
|Telephone:
|0562135283
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|Location:
|الشارقة- الشارقة
Sharjah - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|470,000 Dirham
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240762
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