للبيع ارض تجارية بالذيد

(For Sale)

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United Arab Emirates (Sharjah) [ Change location ]

Ad Information
للبيع ارض تجارية بالشارقة بالزيد مساحة 4789 قدم المكان الوحيد المصرح ارضي + 4 بقرب محطة الكهرباء ومسجد الشهيد والمركز الصحي كل الخدمات متوفرة مطلوب 470 الف درهم قابل للتفاوض بالمعقول للتواصل 00971562135283
Contact The Advertiser:
Contact Name: ياسمين
Telephone: 0562135283

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الشارقة- الشارقة
Sharjah -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 470,000 Dirham
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240762
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Price
Posting Date
Ad Photo: للبيع ارض صناعية يالصجعة - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض صناعية يالصجعة

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بالصجعة موقع ممتاز زاوية شارع 33 وشارع 24 مساحة 18794 قدم مطلوب 1.650.000 درهم قابل للت.
Category: 

1,650,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: للبيع ارض صناعية بالذيد - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض صناعية بالذيد

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض صناعية بالزيد شارع 24 مساحة 9741 قدم مطلوب 350 الف درهم للتواصل 00971562135283.
Category: 

350,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: للبيع ارض تجارية تملك حر بالمدام - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض تجارية تملك حر بالمدام

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض تجارية بالشارقة المدام /المدينة القاسمية مساحة 5166 قدم تصريح ارضي + 3 تملك حر مطلوب 44.
Category: 

440,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: للبيع صناعية بالصناعية الرابعة - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع صناعية بالصناعية الرابعة

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع بالشارقة بالصناعية الرابعة مساحة 25 الف قدم فيها محلين وحوطة الدخل 410 الف درهم مطلوب 5.800.
Category: 

5,800,000 Dirham

1/8/2023
Ad Photo: للبيع ارض سكني بدسمان - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض سكني بدسمان

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض سكني بالشارقة دسمان ثاني قطعة بعد الزاوية مباشرتا مساحة 8043 قدم مطلوب 900 الف درهم للتو.
Category: 

900,000 Dirham

21/7/2023
Ad Photo: للبيع 3 اراضي تجارية بالذيد - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع 3 اراضي تجارية بالذيد

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ثلاث اراضي تجاري بجانب بعض بالشارقة الذيد وحدة منهم زاوية شارع وسكة ثاني قطعة من الشارع الرئيس.
Category: 

730,000 Dirham

19/7/2023
Ad Photo: للبيع ارض سكني تجاري موقع قريب النوف بالحوشي - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض سكني تجاري موقع قريب النوف بالحوشي

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض سكني تجاري بالشارقة بالحوشي مساحة 6006 قدم خلفية موقع مميز قريب النوف مطلوب 1.280.000 قا.
Category: 

1,280,000 Dirham

13/7/2023
Ad Photo: للبيع ارض سكني بالحوشي - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض سكني بالحوشي

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بالشارقة الحوشي موقع مميز مساحة 20,000 قدم مطلوب 1.830.000 درهم قابل للتفاوض للجادين فقط .
Category: 

1,830,000 Dirham

11/7/2023
Ad Photo: للبيع ارضين بمزيرعة ضاحية الرحانية - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارضين بمزيرعة ضاحية الرحانية

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارضين تجارية بمزيرعة ضاحية الرحمانية مساحة 4499 قدم + شارع 36 مطلوب 850.000 درهم + شارع 97 ش.
Category: 

1,150,000 Dirham

10/7/2023
Ad Photo: للبيع ارض بروضة القرط - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بروضة القرط

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بالشارقة بروضة القرط مساحة 3110 قدم متبقي دفعتين اقساط فقط السعر الكامل للارض 330 ألف د.
Category: 

330,000 Dirham

9/7/2023
Ad Photo: للبيع ارض صناعية بالبطايح بن رشيد3 - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض صناعية بالبطايح بن رشيد3

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض صناعية بالشارقة البطائح/ بن رشيد 3 مساحة 9838 قدم زاوية شارعين 24 قريبة من الشارع الرئي.
Category: 

500,000 Dirham

8/7/2023
Ad Photo: للبيع ارض بالتلال - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بالتلال

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض سكني تجاري بالشارقة تلال مساحة 5382 قدم تصريح ارضي + 4 مطلوب 1.800.000 درهم قابل للتفاوض.
Category: 

1,800,000 Dirham

5/7/2023
Ad Photo: للبيع ارض بمويلح مشروع الزاهية - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بمويلح مشروع الزاهية

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بالشارقة مويلح / الزاهية سكني فيلا و التصميم موجود مساحة 4617 قدم واجهة 14.33متر //// ع.
Category: 

1,900,000 Dirham

5/7/2023
Ad Photo: للبيع اراضي سكني بالطي - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع اراضي سكني بالطي

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارضين بالشارقة بالطي شارع 24 × مساحة 15177 قدم ارض زاوية شارع 24 و 30 × مساحة 13196 قدم مطل.
Category: 

95 Dirham

3/7/2023
Ad Photo: للبيع ارض سكني بمزيرعة - in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض سكني بمزيرعة

(For Sale)

- in Sharjah United Arab Emirates

للبيع ارض بمزيرعة / ضاحية الرحمانية سكني شارع 36 مساحة 3400 قدم مطلوب 430 ألف درهم قابل للتفاوض ل.
Category: 

430,000 Dirham

24/6/2023
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