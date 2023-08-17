للبيع ارض تجارية بالذيد

للبيع ارض تجارية بالشارقة بالزيد مساحة 4789 قدم المكان الوحيد المصرح ارضي + 4 بقرب محطة الكهرباء ومسجد الشهيد والمركز الصحي كل الخدمات متوفرة مطلوب 470 الف درهم قابل للتفاوض بالمعقول للتواصل 00971562135283