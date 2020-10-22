للبيع ارض بمسلسل 5 قرعه 2017 ارض للبيع بمسلسل 5 مستلمه وجاهزه للبناء مدفوع قسط قريبه من نادي الزمالك والشرطه وجامعه زويل وبالقرب من صان كابيتال دقائق من ميدان الرمايه مساحه 400 مطلوب 625000 للاتصال 01125147777