(للبيع)
|للبيع ارض بمسلسل 5 قرعه 2017 ارض للبيع بمسلسل 5 مستلمه وجاهزه للبناء مدفوع قسط قريبه من نادي الزمالك والشرطه وجامعه زويل وبالقرب من صان كابيتال دقائق من ميدان الرمايه مساحه 400 مطلوب 625000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|مسلسل 5 قرعه 2017- مسلسل 5 قرعه 2017
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|625,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070178
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