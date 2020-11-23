(للبيع)
|للبيع ارض بسعر لقطه بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون قريبه من المحور الرئيسي وبالقرب من الحصري ودقائق من مول مصر للاتصال 01125147777 مساحه 622 مطلوب 800000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- اب تاون
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073619
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