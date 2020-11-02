للبيع ارض بسعر لقطه بمنطقه اب تاون

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض بسعر لقطه بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون منطقه الفيلات قريبه من الحصري باكتوبر الجديده قريبه من مول مصر ودقائق من يمدان الرمايه مساحه 622 للاتصال 01125147777 مطلوب 900000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01125147777

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العنوان: اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071051
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