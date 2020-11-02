(للبيع)
|للبيع ارض بسعر لقطه بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون منطقه الفيلات قريبه من الحصري باكتوبر الجديده قريبه من مول مصر ودقائق من يمدان الرمايه مساحه 622 للاتصال 01125147777 مطلوب 900000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071051
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