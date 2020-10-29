(للبيع)
|للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاهرة الدولية تانى نمرة من الرئيسى واجهة بحرى شرقى ترخيص بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) المساحة 875 متر مدفوع 53.000 $ دولار مقدم مطلوب اوڨر برايس 1.375.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,375,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070751
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