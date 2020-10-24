للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاهرة الدولية تانى نمرة من الرئيسى واجهة بحرى شرقى ترخيص بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) المساحة 875 متر مدفوع 53.000 $ دولار مقدم مطلوب اوڨر برايس 1.350.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: بيت الوطن- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,350,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070277
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24/10/2020
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24/10/2020
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22/10/2020
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22/10/2020
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22/10/2020
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