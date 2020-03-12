(للبيع)
|"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض بالمصفح الصناعيه موقع مميز مساحتها 150 × 150قدم ) حوض ( 16 ) السعر ( 2.500.000درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864 "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- مصفح
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055981
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