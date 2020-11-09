(للبيع)
|للبيع ارض بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب للبيع معمول فيها البدروم والارضي خرسانات قريبه من الشارع الرئيسي وبالقرب من كموبند الحي الايطالي وكمبوند المنتزه مساحه 414 للاتصال 01125147777 مطلوب 1850000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 3- المحصورة ب
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071767
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