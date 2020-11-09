للبيع ارض بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب للبيع معمول فيها البدروم والارضي خرسانات قريبه من الشارع الرئيسي وبالقرب من كموبند الحي الايطالي وكمبوند المنتزه مساحه 414 للاتصال 01125147777 مطلوب 1850000