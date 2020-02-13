للبيع ارض بالشماليات

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض بالشماليات ارض بالشماليات للبيع تاني نمره من رئيسي مانتن فيو وبالقرب وبجوار بورتو اكتوبر موقع مميز جدا قريبه من الشيخ زايد ومول العرب للاتصال 01125147777 مطلوب 2300000 مساحه 465
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: z
التليفون: 01125147777

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العنوان: - d
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052629
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