(للبيع)
|للبيع ارض بالشماليات ارض بالشماليات للبيع تاني نمره من رئيسي مانتن فيو وبالقرب وبجوار بورتو اكتوبر موقع مميز جدا قريبه من الشيخ زايد ومول العرب للاتصال 01125147777 مطلوب 2300000 مساحه 465
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|z
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- d
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052629
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